В четверг в Украине продержится прохладная погода

Синоптики обещают не только снижение температуры, но и штормовое предупреждение в некоторых областях. Так, в Прикарпатье и Закарпатье стоит ждать дождей и даже с грозами, а вот в восточных и центральных областях будет лишь кратковременный дождь.

Во Львове прогнозируют дожди, зато в Киеве будет царить сухая и солнечная погода. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Средняя температура воздуха составит 22-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла. Днем столбики термометров не поднимутся выше 21-23 градусов выше нуля.

На западе Украины днем в большинстве областей местами небольшой кратковременный дождь, грозы. Ночная температура воздуха будет от 8 до 16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов тепла.

В северных областях сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 19-25 градусов выше нуля.

В центре страны в четверг днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 теплых градусов. Днем будет от 19 до 25 градусов тепла.

На востоке Украины днем местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Только днем в Одесской и Николаевской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

В Крыму также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 13-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.