Суд по Януковичу будет продолжаться, - Луценко

Интересы Януковича в суде будет представлять государственный адвокат. Об этом в четверг, 6 июля, заявил журналистам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом генпрокурор отметил, что всегда знал - Янукович трус и еще на ранней стадии суда откажется, но в стране существует практика предоставления любому лицу государственного защитника.

Именно по этой процедуре пошел сегодня суд, - пояснил Луценко, добавив, что

государственный адвокат будет предоставлен в ближайшее время. Вместе с тем генпрокурор выразил уверенность, что ни побег Януковича, ни его трусость, ни его громкие мыльные пузыри о государственном перевороте ему не помогут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший президент Украины Виктор Янукович принимать участие в судебном процессе, по которому он проходит обвиняемым по статье о государственной измене, не будет. От также заявил, что отзывает своих адвокатов. В среду вечером, 5 июля, бывший украинский президент выступил с видеообращением в эфире одного из российских телеканалов.