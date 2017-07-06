Суд лишил депутата Ризаненко прав за вождение в нетрезвом виде

Такое решение было принято, поскольку политик попался за рулем в нетрезвом состоянии. Как написал на своей страничке в Facebook сам Ризаненко, закон - одинаков для всех.

Сегодня я решением суда, согласно Закону Украины, был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен за административное нарушение, - написал он.

Политик также пояснил, что он находился за рулем с показателем 0.27 промилле при норме 0.2, погрешность составляет 0.05 промилле.

При этом депутат отметил, что рад, что полицейские и суды перестали разделять нарушителей на "обычных" граждан и "привилегированных лиц".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве депутата Макаровского райсовета Киевской области Матвея Евсеенко приговорили к шести годам тюрьмы за провоцирование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.