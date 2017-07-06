Профильный комитет не поддержал обвинения ГПУ против Полякова

При этом комитет посчитал, что представление на снятие неприкосновенности является законным и мотивированным, но не достаточно обоснованным. Как заявил исполняющий обязанности главы регламентного комитета Павел Пинзенык, заключение комитета вместе с пояснениями самого Полякова будет направлено председателю Верховной Рады Андрею Парубию на рассмотрение.

В то же время, представляя обвинение директор НАБУ Артем Сытник заявил, что депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков получили взятки за регистрацию законопроекта о добыче янтаря. По его словам, только за регистрацию этого законопроекта депутаты получили 15 тысяч долларов, но поддержки в парламенте не было, поэтому организовывалась схема добычи янтаря под видом рекультивации земель.

В свою очередь Юрий Луценко уточнил, что следствие усматривает в действиях Максима Полякова признаки взяточничества на 7,5 тысяч долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне комитет не поддержал снятие неприкосновенности уже с четырех народных депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого и Евгения Дейдея.