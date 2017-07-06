Почти половина украинцев сталкивалась с дискриминацией

Как отмечается, 5% украинцев сталкиваются с дискриминацией постоянно, 40% — периодически.

В свою очередь 8% респондентов затруднились дать ответ.

Стоить отметить, что в нашей стране треть женщин считает, что в стране существует гендерная дискриминация.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в областях Украины в следующем году должны быть созданы специальные советы, которые будут заниматься проблемами дискриминации людей по половому признаку. Такие советы должны быть созданы в рамках реализации государственной политики, предусматривающей равенство женщин и мужчин.