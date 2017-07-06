Обесточенными все еще остаются 33 населенных пункта в Черкасской области

Вместе с тем на данный момент все еще остаются обесточенными 33 населенных пункта в Черкасской области. При этом, как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вчера вечером на территории Закарпатской и Львовской областей прошли сильные дожди, грозы с порывами ветра.

После чего сработала системаа защиты. Таким образом обесточенными оказались 35 населенных пунктов в двух областях, а именно во Львовской - 17 населенных пунктов и Закарпатской - 18.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, после урагана, который пронесся по Мариуполю, в городе оказались лишены энергоснабжения десятки улиц. В частности, было обесточено село Новоселовка, а в Мариуполе – улицы Шопена и Ракетная.