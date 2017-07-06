16:13 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине в выгребной яме обнаружен труп

На Житомирщине недавно из выгребной ямы был извлечен труп.

На Житомирщине в выгребной яме обнаружен труп

Такое сообщение поступило недавно от представителей пресс-службы ГСЧС региона. Согласно этим сведениям – труп мужчины извлекли прямо из выгребной ямы, в которой он находился. Яма располагалась на территории одного из частных домов – в селе Бараши, что в Емильчинском районе.

Глубина данной конструкции составляла примерно 2500 сантиметров. А ее диаметр – 70 сантиметров. При помощи лестницы работники ГСЧС сумели попасть внутрь. Они затем обвязали погибшего веревкой, после чего достали его наружу. Сейчас детали инцидента пытаются выяснить.

Как сообщал УРА-Информ, труп был ранее обнаружен в столице в парке "Дубки".


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