На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

Эти данные поступили от центра гидрометеорологии Закарпатья. Согласно сообщению – ночью, а также утром шестого июля на Закарпатье, а также в н.п. Ужгород ждут сильных ливней, гроз, в некоторых городах и селах будет также град. Ожидается в т.ч. сильный ветер – около 15-20 метров за секунду.

Шестого, а также седьмого июля на Закарпатье также ждут повышения уровня воды в реках – примерно на 20-80 сантиметров. Вероятно также появление селей – передали синоптики.

Как сообщал УРА-Информ, Черкасской области ураган нанес убытков примерно на 400 миллионов гривен.