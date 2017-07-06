Луценко обещает новое представление на Мосийчука

Прокуратура намерена повторно внести представления на снятие депутатской неприкосновенности политика. Об этом в четверг, 6 июля, журналистам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, следователи проверяют другие действия, которые могут служить для расширения представления на снятие неприкосновенности с Мосийчука. Если это подтвердится, то, думаю, что за летний сезон мы завершим эту проверку, и либо в том же изложении, или в расширенном представление поступит в Верховную Раду Украины, - пояснил Луценко, добавив, что дело готово к повторному внесению в парламент.

У нас есть еще один эпизод, который мы хотели бы дорасследовать и внести на рассмотрение депутатов, - подытожил глава ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 6 июля, во время заседание признал недостаточно обоснованными представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова.