22:15 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко обещает новое представление на Мосийчука

Генеральная прокуратура Украины в настоящее время проводит дополнительную проверку по народному депутату от фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" Игоря Мосийчука.

Луценко обещает новое представление на Мосийчука

Прокуратура намерена повторно внести представления на снятие депутатской неприкосновенности политика. Об этом в четверг, 6 июля, журналистам сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, следователи проверяют другие действия, которые могут служить для расширения представления на снятие неприкосновенности с Мосийчука. Если это подтвердится, то, думаю, что за летний сезон мы завершим эту проверку, и либо в том же изложении, или в расширенном представление поступит в Верховную Раду Украины, - пояснил Луценко, добавив, что дело готово к повторному внесению в парламент.

У нас есть еще один эпизод, который мы хотели бы дорасследовать и внести на рассмотрение депутатов, - подытожил глава ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 6 июля, во время заседание признал недостаточно обоснованными представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова.


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