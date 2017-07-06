Как украинцы будут праздновать день Ивана Купала 2017

Как известно, праздник Ивана Купала, или Иванова дня, имеет дохристианские корни и приходилось раньше на макушку лета – с 20 по 22 июня.

В те времена древние язычники поклонялись многим богам, среди которых был и бог плодородия Купало.

Однако с принятием христианства праздник приурочили к Рождеству Иоанна Предтечи (24 июня). Так, после перехода на григорианский календарь Купала в Украине, празднуют 7 июля,а некоторые страны Европы продолжают отмечать его в период с 20 по 24 июня.

Таким образом, день Ивана Купала связан с гаданием, огнем, водой и травами. К примеру, главным гаданием праздника Ивана Купала считалось пускание венков по воде. Если венок утонет, значит девушка не выйдет замуж в ближайший год, а если поплывет – девушка скоро найдет свою настоящую любовь.

Разжигание костра

Согласно верованиям, костер имеет очищающие свойства, освобождает тело от болезней и дает силу любви. Его нужно разжигать сразу после захода солнца. Молодые пары, держась за руки, должны перепрыгнуть через ритуальный огонь. Если влюбленные смоги это сделать, значит им суждено быть вместе всегда.

Купание

Считается, что в ночь на Ивана Купала просыпаются духи природы, у которых можно попросить помощи. Обязательный обычай праздника – массовое купание в озере или реке. По поверьям, в эту ночь из рек и озер выходит вся нечистая сила, а вода наделяется магическими свойствами. К слову, утром стоит умыть лицо в росе, чтобы вода смыла все болезни.

Сбор трав

На праздник растения получают магические целебные свойства, потому что солнце и земля передают им свою энергию. По славянским поверьям, только в эту ночь цветет папоротник. Если его сорвать и сохранить, то обладатель цветка сможет общаться с животными и отпирать любые замки, приложив растение к дверям. А нечистые духи и бесы должны рассыпаться перед ним.

Стоить отметить, что в ночь с 6 на 7 июля от воды лучше держаться подальше беременным, детям и пожилым. Поскольку водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Также народные легенды гласят, что в ночь на Ивана Купала нельзя спать, так как по земле бродит нечистая сила и может навредить спящему. Кроме того, в этот праздник нельзя одалживать деньги, продавать или отдавать дорогие вещи. Случайно найденные ценности лучше не поднимать и не забирать в дом, ведь такая находка может привести к убыткам и бедности в семье.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее христиане отмечали День Святой Троицы, или Пятидесятницу – день схождения Святого Духа на апостолов.