Зарплата учителей в дальнейшем повысится,- Порошенко

Каждый год вопрос об уровне зарплаты в следующем году становится для учителя не просто актуальным, а жизненно важным. По этому поводу президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, что в ближайшие время их заработная плата существенно поднимется.
Об этом Порошенко заявил во время посещения средней общеобразовательной школы №168 в Киеве.
Согласно его словам, в текущем году украинскому государству удалось повысить зарплаты учителям.
"Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования", - подчеркнул президент Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", средняя заработная плата по Украине за четыре месяца этого года выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на сегодня составляет 6,5 тысяч гривень.