Зарплата учителей в дальнейшем повысится,- Порошенко

Об этом Порошенко заявил во время посещения средней общеобразовательной школы №168 в Киеве.

Согласно его словам, в текущем году украинскому государству удалось повысить зарплаты учителям.

"Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", средняя заработная плата по Украине за четыре месяца этого года выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на сегодня составляет 6,5 тысяч гривень.