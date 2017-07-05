Власти Львова не успевают вывести весь мусор в установленные сроки

Но до конца недели весь мусор будет вывезен. Об этом во время брифинга сегодня заявил заместитель городского головы Львова Сергей Бабак.

Информацию также подтвердил и директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной государственной администрации Тарас Зозуля. По его словам, ситуация с вывозом мусором немножко улучшилась с тех пор за это взялась ОГА, однако не настолько, как этого ожидали.

Для такого чтобы успев в срок нужно было ежедневно вывозить по 1,6 тысяч тонн, а за минувшие сутки из Львова вывезено 729 тонн отходов, 423 из которых - по договорам, которые были заключены городом до заседания чрезвычайной комиссии, и 306 тонн - по новым договоренностям адмнистрации, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове по состоянию на 3 июля было вывезено примерно четыре тысячи тонн мусора. Кроме того, также в населенном пункте убрали 323 контейнерных площадки, а это около 70-ти процентов от общего числа площадок с мусором Львова.