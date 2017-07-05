Власти Львова не успевают вывести весь мусор в установленные сроки

Вывезти весь накопившийся во Львове мусор до 5 июля, как этого требовала государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям местные власти не успеют
Но до конца недели весь мусор будет вывезен. Об этом во время брифинга сегодня заявил заместитель городского головы Львова Сергей Бабак.
Информацию также подтвердил и директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской областной государственной администрации Тарас Зозуля. По его словам, ситуация с вывозом мусором немножко улучшилась с тех пор за это взялась ОГА, однако не настолько, как этого ожидали.
Для такого чтобы успев в срок нужно было ежедневно вывозить по 1,6 тысяч тонн, а за минувшие сутки из Львова вывезено 729 тонн отходов, 423 из которых - по договорам, которые были заключены городом до заседания чрезвычайной комиссии, и 306 тонн - по новым договоренностям адмнистрации, - пояснил он.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове по состоянию на 3 июля было вывезено примерно четыре тысячи тонн мусора. Кроме того, также в населенном пункте убрали 323 контейнерных площадки, а это около 70-ти процентов от общего числа площадок с мусором Львова.