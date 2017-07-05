Виновных в катастрофе Boeing МН17 будут судить в Нидерландах

Представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины входят в Объединенную следственной группы и ведут совместное решение. Все ее члены выразили полную уверенность в голландской правовой системе.

Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном в среду, 5 июля. Согласно сообщению, рассматривался вариант создания специального международного трибунала из представителей пяти стран, однако он был слишком сложным, однако это не означает, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Вместе с тем, комментируя заявление, президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook заверил, что Украина будет способствовать Нидерландам в наказании виновных катастрофы. Сегодня правительство Нидерландов приняло решение о том, что расследование катастрофы MH17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции страны.

Этот механизм привлечения виновных к ответственности за совершение ужасного преступления было произведено государствами-участниками Совместной группы по расследованию - Австралией, Малайзией, Бельгией, Нидерландами и Украиной. Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных, - написал глава украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Bellingcat показала доказательство российского происхождения "Бука", который сбил Boeing MH17.