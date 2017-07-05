В среду в Украине будет тепло и сухо

Ночью в восточных областях и Приазовье возможны кратковременные дожди и грозы. На севере страны, днем в Карпатах - местами небольшой дождь. На остальной территории синоптики осадков не обещают.

Ветер сегодня будет преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха составит днем 20-25 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.

На западе Украины без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет от 7 до 14 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 18-27 градусов выше нуля.

На севере страны ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью удержится в предела 8-14 градусов со знаком плюс. Днем термометры покажут от 18 до 25 градусов.

В центральной части Украины сухо и жарко. Ночь. Столбики термометров покажут от 9 до 15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На востоке Украины утром местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-28 градусов.

На юге Украины в среду сухо и жарко. Ночью температура воздуха не опустится ниже 12-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 13-18 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов со знаком плюс.