15:52 05.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МВД хотят внедрить чипирование водительских прав

В МВД нашей страны хотели бы внедрить чипирование прав водителя.

В МВД хотят внедрить чипирование водительских прав

Такие сведения в рамках пресс-конференции передал В. Криклий – глава сервисного центра МВД. Согласно его словам – вскоре планируется внедрение технологии чипирования прав водителя. С этой целью сервисные центры, а также подразделения уже были обеспечены нужным оборудованием. Также планируется вынести для рассмотрения парламентом возможность применения такого чипа. Чипирование даст возможность улучшать информационный обмен, защищать от подделок.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе у российских граждан изымают документы. Такие данные недавно распространила украинская разведка.


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