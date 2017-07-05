В МВД хотят внедрить чипирование водительских прав

Такие сведения в рамках пресс-конференции передал В. Криклий – глава сервисного центра МВД. Согласно его словам – вскоре планируется внедрение технологии чипирования прав водителя. С этой целью сервисные центры, а также подразделения уже были обеспечены нужным оборудованием. Также планируется вынести для рассмотрения парламентом возможность применения такого чипа. Чипирование даст возможность улучшать информационный обмен, защищать от подделок.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе у российских граждан изымают документы. Такие данные недавно распространила украинская разведка.