В Минске в среду соберется на очередное заседание по Донбассу

Все участники ранее подтвердили свое участие. Сегодня они намерены согласовать список граждан, в отношении которых подтвержден их отказ от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками.

Как сообщил сегодня утром в эфире одного из украинских телеканалов корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский, освобождение пленных остается наиболее чувствительной темой для переговоров. Речь идет о 129 украинских бойцов, которые остаются в плену боевиков.

Их хотят обменять на 600 удерживаемых лиц с той стороны. На сегодняшний день уже завершена дополнительная верификация тех, кто после обмена хотел бы остаться на территории, подконтрольной Киеву.

Вместе с тем переговоры продолжаются и, возможно, сегодня будет какое-то положительное решение, - подчеркнул журналист, добавив, что тема вооруженного конфликта на Донбассе будет также в центре внимания 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая сегодня начинается в Минске.

Напомним, в среду в Минске откроется 26-я сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Она продлится пять дней. Украинскую делегацию на заседании возглавит руководитель фракции "Блок Петра порошенко" Артур Герасимов. Ожидается выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщал УРА-Информ, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду, 21 июня, в Минске согласовала начало очередного режима тишины.