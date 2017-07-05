10:32 05.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У боевиков на Донбассе появились шесть гаубиц, - ОБСЕ

На оккупированной российскими войсками территории Донецкой области замечены шесть гаубиц "Гвоздика".

У боевиков на Донбассе появились шесть гаубиц, - ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вооружения, которое они не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия их хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года. Об этом говорится в сообщении миссии, опубликован на сайте ОБСЕ.

Согласно сообщению, по состоянию на восемь часов вечера вторника, 4 июля, наблюдатели не смогли попасть в два места размещения отведенного тяжелого вооружения на территории боевиков так называемой Донецкой народной республики, поскольку им не гарантировали безопасность. Вместе с тем представители ОБСЕ смогли увидеть это вооружение с определенного расстояния.

Там также было обнаружено 14 бронетранспортеров, восемь из которых были замечены впервые, а также 21 военный грузовик вблизи города Кальмиусское в 42 километрах к юго-востоку от Донецка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки вторник, 4 июля, боевики и российские наемные войска 15 раз нарушали режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции.


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