У боевиков на Донбассе появились шесть гаубиц, - ОБСЕ

На оккупированной российскими войсками территории Донецкой области замечены шесть гаубиц "Гвоздика".
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили вооружения, которое они не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия их хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года. Об этом говорится в сообщении миссии, опубликован на сайте ОБСЕ.
Согласно сообщению, по состоянию на восемь часов вечера вторника, 4 июля, наблюдатели не смогли попасть в два места размещения отведенного тяжелого вооружения на территории боевиков так называемой Донецкой народной республики, поскольку им не гарантировали безопасность. Вместе с тем представители ОБСЕ смогли увидеть это вооружение с определенного расстояния.
Там также было обнаружено 14 бронетранспортеров, восемь из которых были замечены впервые, а также 21 военный грузовик вблизи города Кальмиусское в 42 километрах к юго-востоку от Донецка.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки вторник, 4 июля, боевики и российские наемные войска 15 раз нарушали режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции.