13:43 05.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Таможенники не допустили вывоза 20 килограммов янтаря из Украины

Сотрудники Брянской таможни в среду утром, 5 июля, не допустили вывоза из Украины крупной партии янтаря.

Таможенники не допустили вывоза 20 килограммов янтаря из Украины

Пограничники изъяли у гражданина Украины около 20 килограммов солнечного камня, которую мужчина пытался провезти в Россию без документов. Как сообщает пресс-служба Брянской таможни, автомобиль "Opel Vivaro" был остановлен в пропускном пункту "Троебортное".

Его направили на осмотр, где и было установлено, что в боковой части кузова находится товар. Из-под обшивки автомобиля были извлечены коробки и пакеты с янтарем общим весом 19,65 килограммов. Злоумышленник признал товар своим и сообщил, что спрятал янтарь, боясь, что его не пропустят на границе.

Каких-либо документов у него при себе не оказалось, поэтому полиция открыла против гражданина Украины возбуждено уголовное дело согласно КоАП России Сокрытие товаров от таможенного контроля.

Партия янтаря направлена на экспертизу, которая определит качество камней и их стоимость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила организаторов контрабандного канала поставок янтаря в Европу. В результате, оперативники конфисковали 100 килограммов солнечного камня.


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