Секреты выбора модных солнцезащитных очков

Летом не обойтись без солнцезащитных очков, которые нужны и для защиты глаз от ультрафиолета, и для формирования цельного, модного образа. Подбирайте варианты согласно общего стиля, помня о трендах сезона лето 2017.

Жара в разгаре, а вы вынуждены хмуриться и щуриться от солнца без очков? От отсутствия этого аксессуара страдают не только глаза, но и имидж, ведь каждый уважающий себя модник уже приобрел модные солнцезащитные очки. Специалисты в области моды предлагают разнообразные модели, выбирать нужную среди которых, подходящую конкретному человеку, интересно и увлекательно. Но не тяните с процессом - скорее найдите наилучшие солнцезащитные очки!

На подбор влияют не только личные предпочтения, но и общий стиль, с которым обязательно нужно “согласовывать” все аксессуары. Так, вынужденным соблюдать дресс-код, лучше забыть о модных футуристических моделях и остро-актуальных розовых, салатовых, ультрамариновых линзах. По крайней мере на период рабочего времени. Здесь придутся кстати модели в роговых оправах, которые идут и мужчинам, и женщинам и выглядят элегантно. Правильный также выбор вариантов оверсайз, но будьте осторожны: перебор с размером приведет к комическому эффекту. Удачно дополнят деловой костюм также нестареющие “авиаторы”. Актуальные модели - с металлической оправой, зеркальными или градиентными линзами. На грани между строгим деловым и демократичным стилем балансируют очки с круглыми стеклами а-ля Джон Леннон.

Как ни странно, но создать образ современного молодого модника помогут модели с пометкой “ретро” - “кошки” и “бабочки”. В компании с одеждой в стиле кэжуал и яркими аксессуарами они создадут свободный, расслабленный образ.

Наглядно упомянутые модели продемонстрирует каталог солнцезащитных очков на trade-city.ua .

При выборе помните, что не стоит отдавать предпочтение невзрачным и скучным вариантам. Хоть одна небольшая, но яркая и выразительная деталь должна присутствовать. Обратите внимание на оправы с принтами, декор из страз и камней, металлические элементы. Ведь актуальные солнцезащитные очки не созданы для того, чтобы помочь затеряться в толпе. Предназначение модных дизайнов - сделать вас привлекательными и стильными.