13:32 05.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львов очистят от мусора до середины июля

В населенном пункте Львов переполненные отходами площадки планируется очистить от мусора уже к середине июля.

Львов очистят от мусора до середины июля

Эти сведения распространил в рамках пресс-конференции глава отдела ЖКХ Лбвовской облгосадминистрации – Н. Романчук. Согласно его словам – мусор с площадок города должен быть убран уже до середины этого месяца.

На данный момент переполненных площадок в городе – 205, а в течение прошлых суток отходы вывезли с 51-ой площадки. Все отходы из населенного пункта должны вывезти уже до середины месяца. В администрации добавили, что самая тяжелая ситуация с отходами -  в Сиховском районе.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас Львов очищен от мусора на 73 процента.


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