Львов очистят от мусора до середины июля

Эти сведения распространил в рамках пресс-конференции глава отдела ЖКХ Лбвовской облгосадминистрации – Н. Романчук. Согласно его словам – мусор с площадок города должен быть убран уже до середины этого месяца.

На данный момент переполненных площадок в городе – 205, а в течение прошлых суток отходы вывезли с 51-ой площадки. Все отходы из населенного пункта должны вывезти уже до середины месяца. В администрации добавили, что самая тяжелая ситуация с отходами - в Сиховском районе.

Как сообщал УРА-Информ, сейчас Львов очищен от мусора на 73 процента.