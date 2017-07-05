Чтобы не возвращать 231 млн грн арабским инвесторам, "Укргаздобыча" обвинила их в связях с Януковичем

Об этом в интервью «Бизнес» заявил президент ООО "Арабский энергетический альянс" господин Раид Бу Хамсин. «В СМИ появляются комментарии, что якобы наша компания входит в сферу влияния министра времен Януковича Эдуарда Ставицкого. Мы неоднократно высказывались по данному поводу - в 2004 году компания «Рудис» подписала договор совместной деятельности с «Укргаздобычей» сроком на 10 лет. В 2010 году, когда собственником компании уже был «Кувейт Энерджи», нам пришлось продать половину своей доли в совместной деятельности и передать функцию оператора в СД украинской компании «Укрбуд».

В 2011 году, по иску «Укргаздобычи», которая владела 50% доли в СД, была предпринята попытка разорвать этот договор и исключить «Кувейт Энерджи Юкрейн» из договора. Одновременно поступили настойчивые предложения уступить свою долю в совместной деятельности украинским компаниям за очень низкую цену. Компания доказала, что обвинения в ее адрес были надуманными, и в 2012 году договор был признан разорванным только с «Укрбудом». В этом же году его место занял «Фаворит Систем», который, как утверждают СМИ, связан со Ставицким. Вплоть до вхождения в состав СД компании «Фаворит систем» в августе 2012 года, единственными участниками совместной деятельности были «Укргаздобыча» и «Кувейт Энерджи Юкрейн» («Арабский энергетический альянс ЮЭй»). Однако, ПАТ "Укргаздобыча" не передала добытые в этот период углеводороды на баланс СД, хотя после этого совместная деятельность успешно проводилась вплоть до мая 2014 года, когда истек срок договора. ПАТ "Укргазвидобування" так и не выполнило судебные решения 2013 года, которые остаются в силе на сегодняшний день, о передаче этих ресурсов, и проигнорировало исполнительное производство, открытое для реализации этого решения. Тот факт, что мы не смогли в то время получить свою долю в совместном имуществе, ясно показывает, что ни к господину Ставицкому, ни к власти того периода в целом наша компания не имела никакого отношения», - подчеркнул он.

При этом он заявил, что компания руководствуется принципом ведения исключительно хозяйственной деятельности и воздерживается от участия в деятельности политических или олигархических групп в Украине. «Свои интересы по защите инвестиций мы отстаиваем исключительно в юридическом поле, а также путем направления предложений в Европейскую Бизнес Ассоциацию и Американскую Торговую палату в Украине, членами которых мы являемся. Для Украины сейчас на кону не 231 млн грн, на кону миллиарды потенциальных инвестиций, которые могут прийти. А могут и не прийти, если репутация страны в среде крупных инвесторов будет испорчена. Президент Петр Порошенко прилагает немало усилий на международной арене, чтобы привлечь в Украину инвестиции. Однако все усилия могут быть нивелированы ситуациями, подобной нашей, поскольку риски для бизнеса очень велики», - подчеркнул он.

Напомним, ранее «Укргаздобыча» заявила о попытке ООО «Арабский энергетический альянс» завладеть средствами компании в размере 231,6 млн грн, что может повредить производственной деятельности крупнейшего газодобывающего предприятия Украины.