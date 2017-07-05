Боевики во вторник 15 раз нарушали режим тишины

При этом артиллерии или иного запрещенного минского соглашениями вооружение бандиты не применяли. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаба АТО, вместе с тем ситуация в районе проведения АТО по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. За прошедшие сутки ни один украинский воин в результате вражеских обстрелов не пострадал.

В то же время на приморском направлении боевики совершили семь обстрелов позиций сил АТО. Провтинив в основном стрелял в окрестностях Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия, под Водяным – из крупнокалиберного пулемета, а Гнутово и Лебединское были обстреляны из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении зафиксировано шесть обстрелов. Тут боевики вели обстрелы наших позиций в районах Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП, Зайцево – из стрелкового вооружения.

На Луганском направлении зафиксировано два обстрела: окрестности Кряковки обстреляли из гранатометов и вооружения БМП, окрестности Станицы Луганской – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Напомним, боевики и российские наемные войска в понедельник, 3 июля, продолжали нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. За прошедшие сутки противник 22 раза применяли оружие против подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. К сожалению, в результате обстрелов двое украинских воинов вчера погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения.