Без электроснабжение все еще остаются 52 населенных пункта - ГосЧС

Спасателям осталось провести ремонтные работы в 43 поселках Черкасской обрасти и девяти в Донецкой. Все они были обесточены в результате непогода в ночь на 2 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. По данным ведомства вчера спасателям удалось восстановить электроснабжение в 78 населенных пунктах в четырех областях.

Таким образом к электричеству были подключены в Сумской области 55 населенных пунктах, в Черкасской – 15 , в Кировоградской – пять и Черниговской – три.

Вместе с тем, 4 июля в результате сложных погодных условий в Донецкой области сработала система защиты, а также были оборваны провода.

В результате чего 13 населенных пунктов и частично город Мариуполь остались без света, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 4 июля, в Украине все еще остаются обесточенными 121 населенный пункт в четырех областях.