Жители Донетчины уклоняются от службы в рядах террористов – разведка

Так, командование пугает жителей Донетчины тем, что людей будут объявлять в розыск, а также лишат права выехать за пределы оккупированной ДНР. Эти сведения содержатся в сообщении ГУ разведки украинского Минобороны.

Согласно полученным данным – немалое количество местного населения, достигшего призывного возраста, сейчас пытается уклонятся от прохождения службы среди террористов. А российское же командование через "военные комиссариаты" ради "мотивации" пугает людей разнообразными проблемами, которые постигнут людей, если они не будут проходить службу.

Как сообщал УРА-Информ, на границе недавно задержали союзницу "ЛНР".