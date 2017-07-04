16:50 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Донетчины уклоняются от службы в рядах террористов – разведка

Российское командование продолжает запугивать жителей Донетчины.

Жители Донетчины уклоняются от службы в рядах террористов – разведка

Так, командование пугает жителей Донетчины тем, что людей будут объявлять в розыск, а также лишат права выехать за пределы оккупированной ДНР. Эти сведения содержатся в сообщении ГУ разведки украинского Минобороны.

Согласно полученным данным – немалое количество местного населения, достигшего призывного возраста, сейчас пытается уклонятся от прохождения службы среди террористов. А российское же командование через "военные комиссариаты" ради "мотивации" пугает людей разнообразными проблемами, которые постигнут людей, если они не будут проходить службу.

Как сообщал УРА-Информ, на границе недавно задержали союзницу "ЛНР".


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