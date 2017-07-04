11:22 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За период АТО погибло 2,7 тысячи силовиков

На данный момент в местах, где проводится АТО, уже погибло примерно две тысячи 700 украинских защитников.

За период АТО погибло 2,7 тысячи силовиков

Более того – примерно десять тысяч бойцов были травмированы и ранены. Эти сведения распространил в ходе одного из семинаров И. Руснак – первый замминистра обороны страны. Согласно его словам – никем не объявленная война уже забрала у многих граждан жизни, в т.ч. примерно у трех тысяч силовиков. Также известно, что с начала нынешнего года в местах проведения АТО уже погибло 120 силовиков, а также 47 гражданских. Примерно 900 силовиков получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, террористы третьего июля нарушили режим тишины 22 раза. В итоге зафиксирована гибель двух силовиков.


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