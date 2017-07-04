Во вторник в Украине в центре солнечно, на востоке - дожди

Вместе с тем в то время, когда на западе, в центре и на севере погода будет сухой и солнечной, на востоке Украины, а также на юге ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха дням будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов выше нуля.

На западе Украины также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 7-14 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 19 до 25 градусов.

В северных регионах без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-26 градусов со знаком плюс.

В центре Украины сегодня местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью н опустится ниже 10-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На востоке Украины во вторник также кратковременный дождь, местами гроза. Ночью термометры покажут 14-18 теплых градусов. Днем будет жарко до 21-28 градусов.

На юге Украины местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 15-21 теплых градус. Днем воздух раскалится до 22-28 градуса.

В Крыму местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-23 градусов со знаком плюс. Днем будет жарко до 22-28 градусов.