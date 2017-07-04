15:37 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе по итогам урагана обесточены десятки улиц

По итогам урагана, который пронесся по н.п. Мариуполь, в городе оказались лишены энергоснабжения десятки улиц.

В Мариуполе по итогам урагана обесточены десятки улиц

Так, в н.п. Мариуполь ураган пронесся четвертого июля и в итоге десятки местных улиц остались без электричества. Эти сведения уже распространили работники ПЭС. В частности, было обесточено село Новоселовка, а в Мариуполе – улица Шопена, Ракетная и еще несколько.

На Левобережье оказались лишены энергии Станиславского, а также Киевская и еще целый ряд других улиц. По словам местных жителей – также электричества нет в пятом микрорайоне.

Как сообщал УРА-Информ, четвертого июля в Украине 121 населенный пункт оставался без электроснабжения.


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