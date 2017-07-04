Соломенский суд 11 июля начинает рассматривать дело Ежеля

Прокуратура обвиняет его в злоупотреблении властью и служебным положением. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте суда, заседание назначено на десять часов утра.

Напомним, 22 августа 2016 года Печерский райсуд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны.

Ежель подозревается в умышленном, в интересах третьих лиц, в 2011-2012 годах издании четырех отдельных поручений, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по питанию личного состава Вооруженных сил Украины). Указанными действиями нанесен материальный ущерб государству на общую сумму в почти 43 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Ежель был объявлен в государственный розыск. Приняты меры по его объявлению в международный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.