00:30 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Соломенский суд 11 июля начинает рассматривать дело Ежеля

Соломенский районный суд города Киева во вторник, 11 июля, проведет подготовительное заседание по рассмотрению уголовного дела против бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля.

Соломенский суд 11 июля начинает рассматривать дело Ежеля

Прокуратура обвиняет его в злоупотреблении властью и служебным положением. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте суда, заседание назначено на десять часов утра.

Напомним, 22 августа 2016 года Печерский райсуд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-министра обороны.

Ежель подозревается в умышленном, в интересах третьих лиц, в 2011-2012 годах издании четырех отдельных поручений, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации (субъекты предпринимательской деятельности были задействованы в предоставлении услуги по питанию личного состава Вооруженных сил Украины). Указанными действиями нанесен материальный ущерб государству на общую сумму в почти 43 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Ежель был объявлен в государственный розыск. Приняты меры по его объявлению в международный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.


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