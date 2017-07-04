13:32 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура готовит уголовное дело против Черновецкого, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины сейчас проводит следственную экспертизу в рамках подготовки материалов уголовного дела против бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого.

Прокуратура готовит уголовное дело против Черновецкого, - Луценко

Дело касается незаконного отчуждения Жукова острова в частную собственность. Об этом во вторник, 4 июля, на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, экспертиза сейчас проверяет подписи Черновецкого. Как только пройдет экспертиза, будем действовать дальше, - пояснил Луценко, добавив, что действующий уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность предъявления подозрения по соответствующему делу только после проведения экспертизы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады начал рассмотрение представление Генеральной прокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с народного депутат Олеся Довгого.


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