На границе задержана союзница террористов "ЛНР"

Так, помощница боевиков была поймана во время попытки перейти госграницу. Эти сведения распространили в прокуратуре Луганщины. Согласно данным расследования – начиная с 2014-го года данная женщина принимала участие в функционировании батальона т.н. "Народной милиции ЛНР", который располагался в г. Луганск.

Она обеспечивала силовой блок данной т.н. милиции. А уже весной 2017-го года данной женщине было сообщено про ее подозрение согласно части первой статьи 258 УК страны. Ее объявили в розыск.

Как сообщал УРА-Информ, в зону АТО запретили вход гражданам с пометкой в документах " ЛНР".