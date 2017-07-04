16:17 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На границе задержана союзница террористов "ЛНР"

Правоохранители недавно провели задержание пособницы террористов.

На границе задержана союзница террористов

Так, помощница боевиков была поймана во время попытки перейти госграницу. Эти сведения распространили в прокуратуре Луганщины. Согласно данным расследования – начиная с 2014-го года данная женщина принимала участие в функционировании батальона т.н. "Народной милиции ЛНР", который располагался в г. Луганск.

Она обеспечивала силовой блок данной т.н. милиции. А уже весной 2017-го года данной женщине было сообщено про ее подозрение согласно части первой статьи 258 УК страны. Ее объявили в розыск.

Как сообщал УРА-Информ, в зону АТО запретили вход гражданам с пометкой в документах " ЛНР".


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