На Донбассе к украинским заложникам не допускают Красный Крест

Также представителей Красного Креста не допустили к украинским заключенным, которых держат в российских тюрьмах. Это заявление сделала И. Геращенко – первый замглавы украинского парламента – в процессе семинара. Согласно ее словам – за два года работники Красного Креста так и не сумели попасть в тюрьмы, посмотреть, как содержат заложников в ОРДЛО. Также Красный Крест не пустили к заключенным в российских тюрьмах, к политзаключенным – добавила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, грузовики Красного Креста зимой приехали на Донбасс. Они привезли стройматериалы и лекарства.