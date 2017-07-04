12:38 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100168985:mysnichenko

На Донбассе к украинским заложникам не допускают Красный Крест

К 132-ум украинским заложникам, которых сейчас удерживают на Донбассе, не допустили Красный Крест.

На Донбассе к украинским заложникам не допускают Красный Крест

Также представителей Красного Креста не допустили к украинским заключенным, которых держат в российских тюрьмах. Это заявление сделала И. Геращенко – первый замглавы украинского парламента – в процессе семинара. Согласно ее словам – за два года работники Красного Креста так и не сумели попасть в тюрьмы, посмотреть, как содержат заложников в ОРДЛО. Также Красный Крест не пустили к заключенным в российских тюрьмах, к политзаключенным – добавила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, грузовики Красного Креста зимой приехали на Донбасс. Они привезли стройматериалы и лекарства.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив