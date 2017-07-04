14:39 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двое силовиков погибло за сутки в зоне АТО

Украинские силовики в течение последних 24-ех часов погибли в зоне АТО.

Двое силовиков погибло за сутки в зоне АТО

Так, гибель сразу двух защитников зафиксирована около Светодарской дуги – около Майорского. За сутки третьего июля зафиксирована гибель сразу двух силовиков, а также ранения еще троих бойцов. Такая информация была распространена сегодня – четвертого июля – в рамках брифинга А. Мотузяником – спикером Минобороны страны.

В течение суток – согласно его данным – была гибель двух защитников нашей страны и ранения еще троих. Бойцы пострадали около н.п. Майорское – в результате обстрелов врага.

Как сообщал УРА-Информ, делегация Европарламента собирается уже на этой неделе посетить места проведения АТО.


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