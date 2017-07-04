Боевики в понедельник 22 раза нарушали режим тишины

За прошедшие сутки противник 22 раза применяли оружие против подразделений вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. К сожалению, в результате обстрелов двое украинских воинов вчера погибли. Еще трое бойцов сил АТО получили огнестрельные ранения.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, интенсивность вражеского артиллерийского огня вдоль всей линии боевого соприкосновения вчера относительно снизилась, однако обстрелы окончательно не прекратились.

Так, на приморском направлении было зафиксировано восемь обстрелов. В частности, вечером оккупанты с 82-мм минометов обстреляли наши оборонительные укрепления вблизи Водяного. Несколько позже захватчики применяли там ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино оккупанты били из вооружения БМП. А по позициям украинских армейцев, которые держат оборону у Новотроицкого, Гнутово, Лебединского и Павлополь, противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении после активизации снайперских групп противника на Светлодарск дуге боевики вечером нарушали перемирие в южном пригороде Авдеевки, вблизи опытных и в районе Майорская. Использовали бандформирования исключительно пехотное вооружение, в частности гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего, в течение минувших суток на этом направлении было начислено семь вражеских обстрелов.

На луганском направлении боевики также сем раз открывали огонь из стрелкового оружия, однако артиллерийского вооружения на этой части линии соприкосновения противник вчера не использовал. Вместе с тем под огонь оккупантов из гранатометов и стрелкового оружия прошедшие сутки попали опорные пункты украинских защитников неподалеку Новозвановка, Станицы Луганской, Донца, Желтого и Валуйского. Кроме того, еще до рассвета вблизи Новотошковское "работал" вражеский снайпер.

Учитывая угрожающее положение для своей жизни и здоровья, украинские военнослужащих были вынуждены открывать огонь с целью поражения огневых средств противника, - заверили в штабе.

Напомним, за воскресенье противник 20 раз открывал огонь, как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. В результате боевых действий двое бойцов сил антитеррористической операции получили ранения.