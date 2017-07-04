Без света в Украине остается 121 населенный пункт

Вчера спасателям удалось восстановит свет в 94 населенных пунктов в пяти областях. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня спасатели будут работать в Черкасской области, гед еще нет света в 58 населенных пунктах.

В Сумской области все еще обесточены - 55 поселков, в Кировоградской - пять и Черниговской - три.

В ведомстве также заверили, что вчера было восстановлено электроснабжение в Сумской области в 54 населенных пунктах, Черкасской - 18, Кировоградской - 12, Киевской - девять и Черниговской - одной. В ГосЧС также напомнили, что все они населенные пункты были обесточены в ночь на 2 июля в результате сложных погодных условий , из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.