09:15 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Без света в Украине остается 121 населенный пункт

По состоянию на утро вторника, 4 июля, в Украине все еще остаются обесточенными 121 населенный пункт в четырех областях.

Без света в Украине остается 121 населенный пункт

Вчера спасателям удалось восстановит свет в 94 населенных пунктов в пяти областях. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня спасатели будут работать в Черкасской области, гед еще нет света в 58 населенных пунктах.

В Сумской области все еще обесточены - 55 поселков, в Кировоградской - пять и Черниговской - три.

В ведомстве также заверили, что вчера было восстановлено электроснабжение в Сумской области в 54 населенных пунктах, Черкасской - 18, Кировоградской - 12, Киевской - девять и Черниговской - одной. В ГосЧС также напомнили, что все они населенные пункты были обесточены в ночь на 2 июля в результате сложных погодных условий , из-за срабатывания систем защиты линий электропередач.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. 3 июля, обесточенными в Украине остаются 136 населенных пунктов.


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