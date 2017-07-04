40 тысяч квадратных километров оккупировано в Украине – Минобороны

Около границ же нашей страны имеется при этом 60 тысяч вооруженных военных. Эти сведения в рамках семинара распространил И. Руснак – замминистра обороны. Согласно его словам – итог необъявленной войны – оккупация Крыма и регионов на востоке, и площадь всех этих территорий – примерно 43 тысячи километров.

А сложность же ситуации можно определить тем, какая ситуация сейчас на Донбассе – там, где Россия наращивает военный потенциал. Для этого уже была сформирована серьезная группировка военных.

Как сообщал УРА-Информ, около 2700 силовиков уже погибло в местах, где проводится АТО.