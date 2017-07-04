11:41 04.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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40 тысяч квадратных километров оккупировано в Украине – Минобороны

В нашей стране учитывая территории Крыма на данный момент было оккупировано примерно 43 тысячи квадратных километров.

40 тысяч квадратных километров оккупировано в Украине – Минобороны

Около границ же нашей страны имеется при этом 60 тысяч вооруженных военных. Эти сведения в рамках семинара распространил И. Руснак – замминистра обороны. Согласно его словам – итог необъявленной войны – оккупация Крыма и регионов на востоке, и площадь всех этих территорий – примерно 43 тысячи километров.

А сложность же ситуации можно определить тем, какая ситуация сейчас на Донбассе – там, где Россия наращивает военный потенциал. Для этого уже была сформирована серьезная группировка военных.

Как сообщал УРА-Информ, около 2700 силовиков уже погибло в местах, где проводится АТО.


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