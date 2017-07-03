12:08 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Харькова стали чаще болеть кишечными инфекциями

В н.п. Харьков на данный момент замечен рост заболеваемости кишечными инфекциями.

Жители Харькова стали чаще болеть кишечными инфекциями

Так, согласно приведенной статистике – в течение последних месяцев заболеваемость такого рода инфекциями выросла примерно на 12 процентов. Эти данные распространила пресс-служба горсовета. Согласно этой информации – дети стали болеть кишечными инфекциями значительно чаще взрослых.

Поэтому жителей н.п. Харьков попросили не приобретать продукты на рынках, потому что там качество их лабораторно не проверяют. Кроме того – лучше не приобретать торты с кремом, а овощи же необходимо тщательно промывать перед употреблением в пищу.

Как сообщал УРА-Информ, в столице уже 30% заведений общепита были закрыты по причине кишечной инфекции.


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