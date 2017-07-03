14:38 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове очистили 70% мусорных площадок

Во Львове с 23-го июня было вывезено примерно четыре тысячи тонн мусора.

Во Львове очистили 70% мусорных площадок

Кроме того, также в населенном пункте убрали 323 контейнерных площадки, а это – около 70-ти процентов от общего числа площадок с мусором Львова. Сегодня такая информация поступила от ОГА Львовщины.

Также известно, что в течение суток коммунальщики сумели убрать 12-ть контейнерных площадок, что оказались переполнены мусором, а также за сутки вывезено около 180-ти тонн бытовых отходов. Сейчас продолжается работа по вывозу мусора из города.

Как сообщал УРА-Информ, ранее грузовик, который вез львовский мусор, был обнаружен членами общественных организаций в н.п. Черкассы. 


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