В воскресенье на Донбассе двое украинских военных были ранены

За прошедшие сутки противник 20 раз открывал огонь, как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. В результате боевых действий двое бойцов сил антитеррористической операции получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении боевики выпустили почти два с половиной десятка снарядов из артиллерийских систем по позициям сил АТО в районе Водяного. Затем противник несколько раз открывал огонь из стрелкового оружия в районе Лебединского.

Вблизи Павлополя и Гнутово наши позиции были накрыты огонье гранатометов различных модификаций. По опорных пунктах неподалеку Новотроицкого боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Всего в этом направлении зафиксировано восемь вражеских вооруженных провокаций.

На донецком направлении в районе Зайцево враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Также из различных систем пехотного вооружения обстреливал украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, на подступах к Каменке и неподалеку Верхнеторецкого. Кроме того, вблизи Авдеевки незаконные вооруженные формирования применяли минометы калибра 120 мм.

На луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров открывали огонь по опорным пунктам в районе Станицы Луганской. Из гранатометов противник обстреливал укрепления украинских подразделений вблизи Счастья и поселка Желтое. А в районе Бахмутской трассы боевики применяли 120-мм минометы, из которых били по защитникам Крымского.

Напомним, возле села Пески Донецкой области погибли двое украинских военнослужащих. Это произошло в результате подрыва на мине. Еще трое украинских военных получили ранения и боевые травмы.