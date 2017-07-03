В Украине в понедельник облачно и возможны кратковременные дожди

В столице, на севере и западе – малооблачная погода. Вместе с тем сегодня синоптики ожидают небольшого спада жары. Так, в центре температура воздуха будет колебаться в пределах 23-25 градусов выше нуля.

В западных областях – 23-25 градусов. Относительно жаркая погода ожидается на юге и востоке – здесь возможно похолодание до 35-36 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

На западе Украины днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 9-15 градусов выше нуля. Днем термометры покажут от 18 до 25 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 11-17 теплых градусов. Днем будет не больше 20-25 градусов со знаком плюс.

В центре страны в понедельник также без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

На востоке ночью кратковременный дождь, гроза, град, днем без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-22 градуса тепла. Днем воздух раскалится до 25-32 градусов.

На юге страны ночью кратковременный дождь, гроза, град, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-22 теплых градусов. Днем будет от 25 до 31 градуса жары.

В Крыму сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 теплых градуса. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.