17:37 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине 136 населенных пунктов остаются обесточенными

В нашей стране состоянием на 14-ть часов третьего июля обесточенными все еще остаются 136 н.п.

В Украине 136 населенных пунктов остаются обесточенными

Множество населенных пунктов обесточены на Кировоградщине, Киевщине, Черкасчине и Черниговщине. Такое сообщение поступило от пресс-службы ГСЧС. При этом известно также, что к первому июля по итогам осложнения погоды (гроза, порывы ветра) на Киевщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Тернопольщине многие города и села лишились электричества. По итогам непогоды в том числе пострадал 21 человек. Кроме того, было в итоге повалено 640 деревьев, 260 крыш было повреждено.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране состоянием на второе июля было по итогам непогоды обесточено 745 населенных пунктов.


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