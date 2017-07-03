В Украине 136 населенных пунктов остаются обесточенными

Множество населенных пунктов обесточены на Кировоградщине, Киевщине, Черкасчине и Черниговщине. Такое сообщение поступило от пресс-службы ГСЧС. При этом известно также, что к первому июля по итогам осложнения погоды (гроза, порывы ветра) на Киевщине, Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине, Тернопольщине многие города и села лишились электричества. По итогам непогоды в том числе пострадал 21 человек. Кроме того, было в итоге повалено 640 деревьев, 260 крыш было повреждено.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране состоянием на второе июля было по итогам непогоды обесточено 745 населенных пунктов.