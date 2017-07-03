09:15 03.07.2017 | Общество | Новости
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В Сирии напечатали банкноты с портретом Асада - ФОТО

Центральный банк Сирии в воскресенье, 2 июля, запустил в обращение новую денежную купюру страны.

В Сирии напечатали банкноты с портретом Асада - ФОТО

Его номинал составляет две тысячи сирийских фунтов, что в переводе равно 3,9 доллара по текущему курсу. При этом новая купюра украшена изображением президента страны Башара Асада.

Как сообщает ВВС, цитируя слова председателя сирийского центробанка Дураида Дургама, выпуск новой 2000-фунтовой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с военными действиями в стране и сильной инфляцией. По его словам, одновременный выпуск новой купюры в обращение состоялся в Дамаске и "ряде провинций".

Напомним, с 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал. Накануне конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.

Как сообщал УРА-Информ, Колумбия выпустила в оборот банкноты с изображением знаменитого писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.


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