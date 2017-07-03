В Китае провалился пуск мощнейшей ракеты - ВИДЕО

Причина неудачного запуска не называется, но для расследования инцидента создана экспертная комиссия. Как сообщает агентство Синьхуа, старт ракеты состоялся с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 2 июля в 19.23 по местному времени. Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи Шицзянь-18.

Это был второй запуск Великого подхода-5. Первый успешно состоялся в начале ноября прошлого года. Тогда ракета-носитель вывела на геостационарную орбиту экспериментальный спутник Шицзянь-17.

Напомним, 16 мая сообщалось, что испытания американского ракетного двигателя BE-4, призванного заменить российский РД-180, закончились неудачей.

Как сообщал УРА-Информ, Великий поход-5 это крупнейшая в Китае ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени - пять метров. По словам ученых, при ее создании были использованы свыше 200 новых технологий.