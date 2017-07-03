00:30 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкассах обнаружен грузовик с львовским мусором - ВИДЕО

Полиция в Черкассах обнаружен грузовой автомобиль, заполненный мусором.

В Черкассах обнаружен грузовик с львовским мусором - ВИДЕО

Машину, от которой чувствовался резкий запах отходов, обнаружили представители общественных организаций. Как сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, водитель грузовик пояснил, что мусор он привез из города Львов и везет его в Киев, но документов у него на него нет.

Их заказчики обещали предоставить позже, поэтому по указанию своего работодателя, водитель привез отходы в Черкассы, где уже третий день ждет дальнейших указаний. Полиция изъяла автомобиль и проводит по данному факту проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро 1 июля 2017 года из Львова вывезли более 50% накопившегося мусора.


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