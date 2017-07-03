Семья россиян на границе попросила о статусе беженцев в Украине

Такое сообщение поступило от пресс-службы ГПСУ. Согласно этим данным – при прохождении контроля на границе семья из России вдруг начала просить предоставить им статус беженцев в Украине. Так, за таким статусом обратился мужчина 32-ух лет и его супруга 33-ех. Они пришли пешком из России с маленьким ребенком.

По словам этих людей – они просят такого статуса, потому что в России стали жертвами политических преследований – так как мужчина ранее высказался по поводу смены власти в России.

Как сообщал УРА-Информ, в мире состоянием на июнь месяц около 65 миллионов человек являлись беженцами.