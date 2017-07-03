22:52 03.07.2017 | Общество | Новости
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Россия может обменять Сущенко на плененного разведчика, - Фейгин

Украинского журналиста Романа Сущенко могут обменять на российского военного, захваченного в плен в Луганской области.

Россия может обменять Сущенко на плененного разведчика, - Фейгин

Это не произойдет быстро, поскольку Агеева задержали с оружием в руках под Луганском. Будет следствие и должен состояться суд, который вынесет приговор и тогда появится возможность процессуальных процедур, которые мы называем обменом, а фактически это взаимное помилование.

Об этом в понедельник, 3 июля, заявил в интервью "Радио Свобода" российский адвокат Марк Фейгин. По его словам, с одной стороны - военнослужащего Агеева может помиловать президент Порошенко, а с другой - Путин мог бы помиловать его подзащитного Сущенко. При этом Фейгин добавил, что история с Агеевым стала публичной и похожа на историю русских Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых обменяли на Надежду Савченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области был взят в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Позже министерство обороны России опровергло сообщения о попадании военного Виктора Агеева в плен под оккупированным пророссийскими боевиками Луганском.


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