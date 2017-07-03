13:01 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине студентам-филологам выдали дипломы с ошибками

Недавно дипломы, в которых была обнаружена ошибка, получили студенты института филологии ЖГУ имени Франко.

На Житомирщине студентам-филологам выдали дипломы с ошибками

Так, в английской версии данных дипломов слова “obtained qualification of” – это и есть ошибка. Подобные дипломы также были выданы и выпускникам с пометкой  “специалист” – будущим педагогам, а также будущим специалистам в сфере издательского дела. В целом такие дипломы получили примерно 50 студентов.

Руководство указанного учебного заведения уже отреагировало на жалобы на такие дипломы, отметив, что эта проблема может быть решена за пару дней. Студентам обещали заменить дипломы.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Харьков в мае студенты отравились курительной смесью.


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