17:00 03.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине задержан террорист с двумя паспортами

Мужчину, у которого при себе имелось два паспорта, задержали на Харьковщине.

На Харьковщине задержан террорист с двумя паспортами

Так, на Харьковщине был задержан мужчина, у которого при себе был паспорта гражданина Украины, а также гражданина России. Кроме того – у него имели фото незаконных формирований Донбасса, ноутбук, на котором было видео расстрела военных ВСУ, а также видео надругательства над украинскими госсимволами.

Человека этого задержали в пункте "Гоптовка". Эти сведения распространили сегодня в пресс-службе Госпогранслужбы. Известно, что задержание было проведено ночью третьего июля. Вероятно, мужчина причастен к бандформированиям России.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе документы начали изымать у граждан России.


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