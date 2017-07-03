На Харьковщине задержан террорист с двумя паспортами

Так, на Харьковщине был задержан мужчина, у которого при себе был паспорта гражданина Украины, а также гражданина России. Кроме того – у него имели фото незаконных формирований Донбасса, ноутбук, на котором было видео расстрела военных ВСУ, а также видео надругательства над украинскими госсимволами.

Человека этого задержали в пункте "Гоптовка". Эти сведения распространили сегодня в пресс-службе Госпогранслужбы. Известно, что задержание было проведено ночью третьего июля. Вероятно, мужчина причастен к бандформированиям России.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе документы начали изымать у граждан России.