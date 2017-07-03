На границе с Крымом оккупанты создают очереди

Так, искусственная очередь появляется около пункта "Чонгар". Данная очередь зафиксирована работниками Бердянского погранотряда. Таким образом – за час через пункт пропуска проходит примерно пять-семь авто – состоянием на 11-ть утра второго июля уже 70 авто ждали в очереди. Такая же ситуация – около пункта "Каланчак" – именно там по причине действий оккупантов утром второго июля в очереди было около 35-ти авто. По словам едущих с полуострова людей - оккупанты замедляют пропуск авто в направлении Украины. Они оформляют примерно по пять транспортных средств за час.

Как сообщал УРА-Информ, в Крыму оккупационная власть захватывает землю местных жителей.