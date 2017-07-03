Луценко заверил, что имеет достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с депутатов

Все представления, которые сейчас уже находятся в парламенте, подкреплены законно собранными доказательствами. Это и аудиозаписи, и свидетельства очевидцев.

Об этом в воскресенье, 2 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, следователи прокуратуры собрали достаточно доказательств.

Все это будет сопровождаться демонстрацией аудиозаписей, видеозаписей, документами, - заверил Луценко, добавив, что ни в комитете, ни в Верховной Раде не должен состояться суд. Парламент должен просто проверить - есть доказательства вероятного создания уголовных правонарушений? Да, они есть. Достаточны ли - будет определять только суд, - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с понедельника регламентный комитет начнет рассматривать прокурорские представления лишения неприкосновенности нардепов Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Олеся Довгого, Максима Полякова и Михаила Добкина.