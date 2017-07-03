Луценко пообещал осенью внесет в Раду представление по делу о "вышках Бойко"

При этом фамилию депутата генпрокурор не назвал, отметив, что он категорически против, чтобы от прокуратуры требовали фамилии. Как пояснил в понедельник, 3 июля, в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор, ГПУ не стол заказов.

Мы делаем свое дело, но не собирается выполнять любые заказы на конкретные фамилии. В резонансном деле о так называемых "вышках Бойко" мы двигаемся, - заверил Луценко, пояснив, что достаточно долгое время в СИЗО за решеткой провел сын народного депутата Александр Кацуба и в конце концов он пошел на сделку со следствием.

Он прописал известные ему факты относительно руководства организованной преступной группировкой, которая обвиняется в краже государственных денег в особо больших размерах во время закупки нефтедобывающих вышек. Мы сейчас ведем следствие, согласно этим показаниям, относительно действующего народного депутата. Когда оно будет завершено я приду в Верховную Раду. Планирую это сделать осенью, - сообщил генпрокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Луценко заявил, что осенью внесет в Верховную Раду Украины представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов.